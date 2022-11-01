Ünye Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

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ORDU (AA) - Ünye Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanvekili Deniz Benli başkanlığında, Ünye Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 5 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin ilk maddesinde, 2023 yılında uygulanacak vergi, harç ve ücret tarifeleri görüşülerek ilgili komisyona havale edildi.

Bilgi İşlem Müdürlüğünden Temizlik İşleri Müdürlüğüne toplam 600 bin lira ödenek aktarılması oy birliğiyle, Teknik Hizmetler Sınıfı ile Genel İdare Sınıfından sözleşmeli personel istihdam edilmesi konusu da oy çokluğuyla kabul edildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ait görev ve çalışma yönetmeliği de görüşülerek kabul edildi.

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