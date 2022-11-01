Ordu'da iş insanı 3 katlı evini sağlık camiasına bağışladı

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ORDU (AA) - Ordu'da yaşayan hayırsever iş insanı Ziya Bayhan, 3 katlı evini sağlık camiasına bağışladı.

Bayhan, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan, çevre düzenlemesi de tamamlanmış 3 katlı evini sağlıkla ilgili bir birim kurulması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışlamak istediğini bildirdi.

Bunun üzerine Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, bölgeye giderek evde incelemelerde bulundu. Kaya ve Tüzün, Bayhan'a teşekkürlerini iletti.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık her şeyden önce gelir. Hayırsever iş insanı kıymetli ağabeyimiz Ziya Bayhan, Çambaşı Yaylası'ndaki 3 katlı tam donanımlı evini sağlıkla ilgili bir birim kurulması adına Ordu Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağışladı. Rabbim bağışını en güzel şekilde kabul buyursun, böyle duyarlı insanların sayısını artırsın. Kendisine teşekkür ediyoruz."





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