Ordu'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden ziynet eşyası ile para çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Ortaköy Mahallesi'nde Y.D'nin (59) ikametinden ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine jandarma suç araştırma, asayiş ve olay yeri inceleme timleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlığa konu toplam 400 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve para, sahibine teslim edildi.