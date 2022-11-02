Ordu'da otomobiliyle çarpıp kaçtığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 77 yaşındaki yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

İlçenin Eskipazar Mahallesi'nde, 31 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Çankara'ya çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekipleri tarafından Kuylu Mahallesi'nde yakalanan sürücü Nevzat Ö. gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Nevzat Ö, Ordu Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Eskipazar Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Çankara'ya çarpmış, ağır yaralanan Çankara, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaza yerinde delili toplayan ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.



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