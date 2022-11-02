Ordu'da polisin durdurduğu araçta 5 tabanca ele geçirildi

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ORDU (AA) - Ordu'da şüphe üzerine durdurulan araçta 5 tabanca ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ŞubeMüdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 4'ü el yapımı 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı.



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