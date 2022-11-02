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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da polisin durdurduğu araçta 5 tabanca ele geçirildi

AA

Ordu'da polisin durdurduğu araçta 5 tabanca ele geçirildi

ORDU (AA) - Ordu'da şüphe üzerine durdurulan araçta 5 tabanca ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ŞubeMüdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 4'ü el yapımı 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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