Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Zekeriya T'nin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 130 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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