Ordu'da öğrenciler için "Senin için buradayız" söyleşisi düzenlendi

ORDU (AA) - Ordu'da, üniversite öğrencilerine yönelik "Senin için buradayız" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesinde gençliğin ruh sağlığını korumak, psikolojik dayanıklılık ve iyilik halini güçlendirmek için kurumlar arası iş birliği kapsamında "Güç sende biz de yanında" sloganıyla söyleşi ve tanıtım programı organize edildi.

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, üniversitenin Ceren Özdemir Konferans Salonu'ndaki programın açılışında, gelişen toplumda teknolojiyle istek ve arzuların arttığını söyledi.

Bu durumu 6 yaşındaki çocuğundan bildiğini, kendisinin her şeyin en üst modelini istediğini anlatan Tüzün, "Bu teknoloji çağında da özellikle üniversite öğrencilerinin ruh sağlığını korumak, onları bazı bağımlılıklardan alıkoymak zor. Biz de bununla ilgili bir program yapıyoruz. Burada amacımız size Ordu'daki sağlığı tanıtmak, 'Biz sizin için ne yapabiliriz?', bunu anlatmak." dedi.

Tüzün, ayrıca üniversitede stantlarının bulunduğunu belirterek, "Stantlarımızda İlçe Sağlık Müdürlüğünün, Sağlıklı Hayat Merkezinin, Yeşilay'ın stantlarını gezersiniz. Oradan bilgilerinizi alırsınız. Keza organ bağışı standımız var. Gençlerin ruh sağlığını korumamız, güçlendirmemiz lazım. Bir de oluşabilecek ruh sağlığı hastalıklarının önüne geçmemiz lazım." diye konuştu.

Psikolog Ceylan Korkmaz Bekiroğlu ise gençlere yönelik ruh sağlığı hakkında sunum yaptı.

Program çerçevesinde Sağlık Müdürlüğünün yanı sıra çeşitli kurumların bilgilendirici ve tanıtıcı stantları da açıldı.





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