Ordu'da hayırsever ailenin yaptırdığı 8 derslikli anaokulu açıldı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayırsever aile tarafından yaptırılan anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, Ayazlı Mahallesi'ndeki 8 derslikli Hacı Zekiye Karamolla Anaokulu'nun açılışında, hayırsever Ayşegül ve Yılmaz Karamolla tarafından Fatsa'ya yakışır bir anaokulu inşa ettirildiğini söyledi.

Adına anaokulu yaptırılan merhum Hacı Zekiye Karamolla'ya Allah'tan rahmet dileyen Sonel, "Buradan çıkacak çocuklar inşallah bu memlekete, bu güzel vatana rengini şehitlerimizin kanlarından alan al bayrağımıza ve insanlığa güzel işler yapacaklar inşallah. Allah razı olsun hepinizden." dedi.

Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli Eğitim Bakanlığının destekleri, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla Ordu'da son iki yılda devlet-vatandaş iş birliğiyle 54'üncü okul, 754 dersliğe ulaşıldığını ve 55'inci okulun da yapılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Yapılacak okullarla Ordu'da tamamen tekli eğitim sistemine geçileceğini belirten Sonel, başta Karamolla ailesi olmak üzere okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise Vali Sonel'in girişimleriyle Fatsa'ya devlet-vatandaş iş birliğiyle 7 okul kazandırıldığını aktararak, "Valimiz Sayın Tuncay Sonel'in talimatlarına uygun şekilde şehrimizin dört bir tarafında eğitim inşaatlarımız devam ediyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da Fatsa ilçesinde son iki yılda eğitim adına birçok okul yapıldığını ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hayırsever Yılmaz Karamolla, anneleri Hacı Zekiye Karamolla adına yaptırdıkları eğitim kurumunun Ordu'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, "Bir dünya bırakın biz çocuklara" adlı gösteri sundu.

Vali Sonel'in Ayşegül ve Yılmaz Karamolla'ya plaket ve çeşitli hediyeler verdiği programda, kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdür Vekili Cenk Akgün, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş ile davetliler katıldı.





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