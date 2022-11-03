Ordu'da mantardan zehirlenen kişi yaşam mücadelesini kaybetti

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 3,5 ay önce yediği mantardan zehirlenen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilkent Mahallesi'nde, 23 Temmuz'da fındık bahçesinden topladıkları mantardan yiyen Harun (59) ve eşi Fadime İkinci (55), bir süre sonra rahatsızlandı.

Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan çiftin, zehirlendikleri belirlendi.

Karaciğeri zarar gören Harun İkinci, bir gün sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Karaciğer nakli yapılan, yaklaşık bir aydır komada olduğu öğrenilen Harun İkinci, yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Üç çocuk babası İkinci'nin cenazesi, Yeşilkent Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Öte yandan sağlığına kavuşan Fadime İkinci'nin taburcu edildiği öğrenildi.



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