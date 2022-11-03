Ordu'da 4 polis aracına zarar veren sürücü kovalamacayla yakalandı

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ORDU (AA) - Ordu'da polisten kaçarken 4 polis aracına zarar veren alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesindeki bir otoparkta park halindeki bir aracı polis ekipleri şüphe üzerine kontrol etmek istedi. Bu sırada polisi fark eden sürücü, aracı kilitleyerek kaçmaya başladı.

Kaçarken polisin "dur" ihtarlarına uymayan sürücü, Fatsa ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi mevkisinde yakalandı.

Polisin kovalamacası sırasında 4 polis aracına çarparak hasara yol açan sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan polisin yaptığı kimlik kontrolünde isminin M.D. olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve alkollü olduğu belirlendi.



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