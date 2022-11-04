Ordu'da elma ağacından düşen kişi öldü

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde elma toplamak için ağaca çıkan Yusuf Akkan (64) bastığı dalın kırılmasıyla yere düştü.

Akkan’ın eve dönmemesi üzerine şüphelenen ailesi, konuyu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, Akkan'ı elma ağacının altında hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri, Akkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze otopsi için Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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