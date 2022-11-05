Ordulu engelli çift, birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldu

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yıl önce evlenen engelli çift, birbirlerine verdikleri sevgi ve destekle hayatın bütün zorluklarını göğüslüyor.

Doğuştan kollarında engeli bulunan Hacile (48) ile yaşadığı rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden Osman Bayır (45), 2007 yılında hayatlarını birleştirdi. Evkaf Mahallesi'nde ikamet eden Bayır çiftinin 2008'de Umut Kudret, 2011'de de Hayrunnisa ismini verdikleri iki çocukları oldu.

Fatsa Devlet Hastanesinde 19 yıldır santral görevlisi olarak çalışan Osman Bayır'a, sabahları işe giderken yaklaşık 2 kilometrelik yolda eşi Hacile Bayır yardım ediyor. Osman Bayır da gerek çocukların bakımında gerekse evdeki işlerinde eşine destek oluyor.

Osman Bayır, AA muhabirine, 11 yaşındayken tansiyon nedeniyle gözlerini kaybettiğini söyledi.

Birkaç kez ameliyat olduğunu ancak görme olasılığını tamamen yitirdiğini belirten Bayır, İstanbul'da rehabilitasyon ile santral, bilgisayar ve çeşitli konularda eğitimler aldığını kaydetti.

Aldığı eğitim ve kendisine destek olanlar sayesinde hastanede santral görevlisi olarak işe başladığını anlatan Bayır, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de Fatsa ilçe binasını açmaya geldiğinde şöyle bir sözde bulunmuştu, 'İktidar olduğumuzda söz seni işe yerleştireceğim' demişti. Nitekim 2003'te göreve başladım. Sağlığımız müsaade ederse biraz daha devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Bayır, evde eşi ve çocuklarının, hastanede de yöneticiler ile arkadaşlarının her zaman kendisine destek olduğunu ifade etti.

- "Biz her halükarda hayat mücadelesini bırakmadık"

Eşiyle yakınları ve komşularının aracılığıyla tanışarak evlendiklerini aktaran Bayır, şöyle konuştu:



"Biz her halükarda hayat mücadelesini bırakmadık. Ne eşim bıraktı, ne ben bıraktım. 2007'de evlendiğimiz günden itibaren eşim bana hiç 'göz' olmaktan gocunmadı. Ben de onun vermiş olduğu bu güzel destekten dolayı 'el' olmam gerekiyorsa 'el' oldum. O bana her halükarda göz oldu. Birlikte birbirimize destek olarak 15 yılı devirmiş olduk böylece."

Bayır, sağlıklı ve sıhhatli olan iki evlatlarının olduğunu aktararak, "Görmemek çok zor. Görmemenin duygularını, düşüncelerini anlatmam çok zaman alır. Benim hayatım çok çilelerle ve çok ıstıraplı geçti. Ama eşimle gayet mutlu ve mesut bir şekilde 15 yılı devirdik." diye konuştu.

Hacile Bayır ise eşiyle tanışmaları sırasında elini gösterdiğini dile getirerek, "Benim elim böyle, engellim var. Sen kabul ediyorsan, ben seni kabul ediyorum. Sen bana el olursun, ben sana göz olurum' dedim. Öyle tanıştık ve evlendik. Böylece onunla birlikte mutlu mesut yaşadık. Onunla 15 yılı devirdik. Mutluyuz şu anda. Allah'ım bizim önümüzden çocuklarımızı ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Eşinin sabah uyandıktan sonra yatağı ve odayı toparladığını kaydeden Bayır, kendisinin de evle ilgilendiğini, eşini sabah işe bıraktığını ve akşamları da arkadaşlarının getirdiğini sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.