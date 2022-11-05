Ordu'da beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı kameraya yansıdı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı, cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortatepe Mahallesi'nde, Selçuk Gürsu idaresindeki 52 TA 521 plakalı beton mikserinin sol arka tekerlekleri, zemin toprağının kayması sonucu boşlukta kaldı.



Aracı saplandığı yerden kurtarmaya çalışan sürücü, başarılı olamayınca araçtan indi.



Zeminin kaymasıyla beton mikseri, ormanlık alana devrildi.



Beton mikserinin devrilme anı, çevredeki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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