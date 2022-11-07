Ordu'da yapılan cemevi inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde daha önce bir kısmı geçici olarak açılan Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi inşaatının yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yapımının tamamlanması için destek sözü verdiği Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi inşaatında çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yüzde 70'i tamamlanan ve 4 kat olarak projelendirilen binanın tamamlanarak hizmete hazır hale getirileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi binasının iç dış sıva imalatları, kapı, pencere doğrama imalatları, duvar ve döşeme kaplamaları, ısı ve su yalıtımı, engelli kullanımına yönelik imalatlar, yangın yönetmeliğine uygun zorunlu imalatlar, elektrik tesisatı ve makine tesisatı imalatları gerçekleştirilecek. Yüzde 70'i tamamlanmış binanın plastik doğrama, mekanik ve elektrik altyapısı, dış ve iç sıva işlemleri ile dış cephe mantolama işlemi tamamlandı. Ekipler bina içinde çalışmalarına devam ediyor."

Açıklamada, Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi Başkanı Hasan Yılmaz'ın, Başkan Güler ve ekibine teşekkür ettiği kaydedildi.

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