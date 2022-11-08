Ordu'da ateşe düşerek hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaktığı ateşe düşerek ölen kişinin cenazesi defnedildi.

İlçenin Meşebükü Mahallesi'nde 1 Ekim'de yaşanan olayda, fındık bahçesinde çalışan Recep Balçık (85), dengesini kaybederek yaktığı ateşin üzerine düştü.

Vatandaşlarca Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Balçık, ilk müdahale sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.

Balçık, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarınca hastanenin morgundan alınan Balçık'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığına defnedildi.



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