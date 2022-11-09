Ordulu kadın servis şoförü 16 yıldır öğrencileri okullarına yetiştiriyor

ORDU (AA) - Ordu'da başka bir kadın servis şoförünün teşvikiyle başladığı meslekte 16 yılı geride bırakan Hale Eyigün, öğrencileri anne şefkatiyle okullarına ulaştırıyor.

Altınordu ilçesinde bir tur firmasında servis hostesi olarak çalışmaya başlayan Eyigün, aynı firmadaki kadın servis şoföründen etkilendi.

Servis şoförü olmak için eşini ikna eden Eyigün, 16 sene önce ehliyetini alarak aracın direksiyonuna geçti. O tarihten itibaren görevini başarıyla sürdüren Eyigün, hafta içi her sabah öğrencileri okula yetiştirmek için mesai harcıyor.

Gün içerisinde evinde temizlik ve yemek işlerini tamamladıktan sonra yeniden direksiyonun başına dönen Eyigün, çocukları okuldan alıp evlerine teslim ediyor.

42 yaşındaki, 2 çocuk annesi Eyigün, AA muhabirine, mesleğe arkadaşının teşvikiyle başladığını belirterek, "Arkadaşım bana 'Benim gibi bu mesleği devam ettirebilirsin.' diye destek verdi. Onun verdiği teşvikle mesleğe ilk adımımı atmış oldum." dedi.

Anne olduğu için çocuklarla çok rahat empati kurabildiğini dile getiren Eyigün, "Çocuklarla ve velilerle adeta bir aile gibi olduk. Onların hepsi benim için müşteri değil, ailem gibidir." ifadesini kullandı.

Eyigün, sorumluluk isteyen bir görevinin olduğuna dikkati çekerek, "Ciddi bir iş yaptığımızın farkındayız. Ailelerin en kıymetlilerini taşıyoruz. Bu çok büyük bir sorumluluk istiyor. Aslında biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Ben çocukların ilkokuldan başlayıp büyüdüklerini görmekten ve onların güzel meslekler edinmelerinden gurur duyuyorum." diye konuştu.

Servisi kullanan çocukların kendisini abla ya da anne gibi gördüğünü kaydeden Eyigün, "Bazı çocuklar bana 'Hale abla sen erkeklerden ya da babamdan çok daha iyi şoförsün.' diyor. Bunları onlardan duymak beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Eyigün, kendisini direksiyon başında görenlerden bazılarının çok şaşırdığını ama genellikle takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Adasu Otur, Hale Eyigün'den çok memnun olduklarını vurgulayarak, "Hale abla bizleri çok rahat şekilde evimizden alıp okula getiriyor. Sonra yeniden evimize ulaştırıyor. Bize anne şefkati ile yaklaşıyor." şeklinde konuştu.

Utku Gülci ise Eyigün'ün kendilerine çok iyi davrandığını belirterek, onun aracında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.



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