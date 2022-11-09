Başkan Güler, lösemili çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, düzenlenen bir programda lösemili çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Samsun LÖSEV Vakfı iş birliğinde lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik program düzenledi.

Altınordu ilçesindeki Kültür Otağında gerçekleştirilen programda konuşan Güler, löseminin tedavisi olan bir hastalık olmadığına dikkat çekti.

Lösemide önemli unsurun farkındalık olduğuna dikkati çeken Güler, tıbbın Türkiye'de çok ilerlediğini ve löseminin artık korkulacak bir hastalık olmadığını söyledi.

Başkan Güler, şöyle konuştu:

"İmkanlarımız gayet iyi ve devletimiz çok güçlü. Çok güzel tesislerimiz, hastanelerimiz, doktorlarımız var. Tedavisi mümkün bir hastalık. Bizim de yarın ne olacağımız belli değil. Bu tesis de sizin, ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. Sadece burası değil belediyeye ait tüm tesislerin kapısı sizlere sonuna kadar açık."

LÖSEV Samsun Şubesinde Sosyal Hizmet Yönetmeni olarak görev yapan Aslı Akyol da ise LÖSEV ailesi olarak bugün 90 bin hastaya yardım eden bir vakıf olduklarını kaydetti.



Program kapsamında çocuklara boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi.





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