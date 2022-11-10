Ordu'da köpek askerden gelen sahibine sarılarak vefasını gösterdi

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ORDU (AA) - Ordu'da yavruyken sahiplenilen üç yaşındaki köpek, askerden dönen sahibine özlem ve vefasını sarılarak gösterdi.

Vatani görevini Adana'da tamamlayan 21 yaşındaki Mustafa Kemal Tomakin, memleketi Ordu'ya döndü.

Altınordu ilçesinin Nizamettin Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gelen Tomakin'i, evin bahçesinde annesi Çağlayan ile babası Erkan Tomakin karşıladı.

Anne ve babanın büyük sevinç yaşadığı buluşmaya, bir süre sonra ailenin "Fino" adlı köpeği de dahil oldu.

Askeri üniformasıyla gelen sahibini gören Fino, sahibine sarılarak büyük sevinç yaşadı.

Mustafa Kemal Tomakin, AA muhabirine, köpeği yavru olarak sahiplendiğini belirterek, "Şu anda köpeğimiz 3 yaşında. Adını ise Fino koymuştum. Şimdiye kadar ben büyütmüştüm. Askere gittiğimde ise ailem köpekle ilgilendi. Askerden dönünce köpeğimin bana gösterdiği bu sevgisi beni de çok mutlu etti." dedi.

Böyle bir şeyi kendisinin de beklemediğini dile getiren Tomakin, hayatı boyunca köpeğiyle ilgilenmeyi sürdüreceğini kaydetti.





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