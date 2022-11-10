Ordu'da temizlik işçileri sonbahar yapraklarıyla "10 Kasım" yazdı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde çalışan belediye temizlik işçileri, park zeminine sonbahar yapraklarıyla 10 Kasım yazarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.



Fatsa Belediyesinde çalışan temizlik işçileri Ufuk Ök ve Fatih Tepeyazı, sahil kesimindeki parkta süpürdükleri ağaç yapraklarını bir araya topladı.

Sonbahar renklerine bürünmüş yapraklarla zemine 10 Kasım yazan işçiler, yanlarında getirdikleri Mustafa Kemal Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı ile saat 9.05'de 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Konuya ilişkin Fatsa Belediyesinden yapılan açıklamada, temizlik işçilerinden Ufuk Ök'ün şu değerlendirmesine yer verildi:

"Yapraklardan 10 Kasım yazma fikri benimdi. Yanımızda Türk bayrağı çerçeveli Atatürk Portresi de getirmiştik. Yapraklardan 10 Kasım yazdığımız yer, Atatürk'ü Anma Günü töreninin gerçekleştirildiği 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'na çok yakın olduğu için siren seslerini de duyarak saygı duruşunda bulunduk."





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