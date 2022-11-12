Ordu'da av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan "Karakız" adlı köpek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası Turnalık mevkiinde Münire Güner'in sahiplenip Karakız adını verdiği köpeğe av tüfeği ile ateş edildi.

Karnından yaralanan köpeğin durumunun fark edilmesi üzerine ilçeye gelerek ilk müdahalede bulunan Veteriner Hekim Taner Canbulut, köpeği Altınordu ilçesindeki kliniğine götürerek ameliyat etti.

Akciğerinde hasar oluşan ve bazı kemiklerinde kırıklar oluşan köpek, başarılı geçen ameliyatla müşahede altına alındı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi de olan Canbulut, AA muhabirine, köpeğin birkaç gün içerisinde tamamen sağlığına kavuşmasını ümit ettiğini belirterek, "Hayvanlara yönelik koruma yasası kapsamında bunu yapanlara yönelik de ciddi cezalar var. Bu insanlar tespit edilmeleri durumunda artık bir eşyaya değil, bir cana zarar vermeden yargılanacaklar." dedi.

Bu arada köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarmanın çalışmaları sürüyor.



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