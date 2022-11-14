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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da planlanan Millet Bahçesinin ihalesi 27 Aralık'ta yapılacak

AA

Ordu'da planlanan Millet Bahçesinin ihalesi 27 Aralık'ta yapılacak

ORDU (AA) - AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu'ya yapılması planlanan Millet Bahçesi ihalesinin 27 Aralık'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gündoğdu, 19 Eylül Stadı'nda yaptığı basın açıklamasında, Ordu'ya yapılacak ikinci en büyük yatırımlardan biri olan Millet Bahçesinin ihale tarihi ve süreçle ilgili bir araya geldiklerini söyledi.

Ordu Şehir Hastanesi inşaatıyla birlikte kentteki yolların ve çevre yolunun dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen devam ettiğini aktaran Gündoğdu, bunların yanında kente yeni yatırımların kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu yeni yatırımlardan birisinin ise uzun süredir konuşulan Millet Bahçesi olduğunu kaydeden Gündoğdu, 19 Eylül Stadının yıkılarak Millet Bahçesine dönüştürüleceğini belirtti.

Ordu'ya yapılması planlanan Millet Bahçesi ihalesinin 27 Aralık'ta gerçekleştirileceğini bildiren Gündoğdu, "İhalenin gerçekleşmesinin ardından hızlı şekilde ocak ayı içerisinde ihale neticelendirilip burada tüm vatandaşlarımızın birlikte vakit geçireceği konforlu bir alan oluşturacağız. Bu alan Ordu'muza hayırlı olsun." dedi.

Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile de görüşme yaptığını ve proje hakkında detayları konuşma imkanı bulduğunu kaydetti.

Proje kapsamında 19 Eylül Stadı'nın tamamen yıkılacağını vurgulayan Gündoğdu, "Yerini ise tamamen milletimize açık bir hale getireceğiz. Bu alanın bir tarafında camimiz de olacak. Yine içerisinde millet kıraathanesi olacak. Ayrıca gençlerimizin oturacağı alanlar olacak. Stadın yıkılmasına ise kısa sürede başlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu projeyi çok yakından takip ediyor." diye konuştu.

Gündoğdu, projeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkürlerini sundu.

Basın toplantısına, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin'in yanı sıra Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş ile partililer katıldı.


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