Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatsa ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 16 gram eroin, 1 extacy hap, 21 gram metamfetamin, 37 gram kubar esrar, 323 gram toz esrar, 1 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 44 tabanca fişeği, 23 uyuşturucu madde kullanma aparatı, bıçak ile 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ö ile T.E, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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