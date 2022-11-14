Dedesinin İstiklal Madalyasını torunu aldı

ORDU (AA) - Kurtuluş Savaşında görev yaptığı arşiv kayıtlarından tespit edilen Er Ahmet Argan'ın İstiklal Madalyası ve beratını, torunu Yaşar Argan teslim aldı.

Vali Tuncay Sonel, makamında, vefat eden Er Ahmet Argan'ın torunu Yaşar Argan'ı ağırladı.

Daha sonra düzenlenen törende Vali Sonel, 16. Alay 3. Tabur birliğinde görevli olan Er Ahmet Argan'ın İstiklal Madalyası ve beratını torununa takdim etti.

Vali Sonel, törende yaptığı konuşmasında, "1919 yılında Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarından Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ahmet Argan dedemizin İstiklal Madalyası Berat ve Madalyasını torunu olan Yaşar Argan'a büyük bir gurur ve onurla takdim ediyoruz. Bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun." dedi.

Aynı zamanda Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı da olan torun Yaşar Argan da "Dedemizin yolunda onun verdiği mücadeleye canla başla devam ediyoruz. Bu vatan hepimizin. Vatanımız için yaşamaya da ölmeye de hazırız." diyerek, duygularını dile getirdi.

Törende, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Meydan da hazır bulundu.













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