Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Ferrero'ya soruşturma açıklaması:

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Rekabet Kurulunun Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açılması kararına ilişkin, "Yaptığımız müracaat haklı görülerek bu soruşturma başlatıldı. Bundan halkımız çok memnun." dedi.



Gazetecilere, gerek bakanlığı döneminde gerekse şu anda fındıkla ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Güler, eylül ayında fındık fiyatlarıyla ilgili Rekabet Kuruluna başvurduklarını kaydetti.



Güler, emeğin paradan üstün olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla bu paranın esas üretenler ve emek harcayanlarda toplanması gerektiğini düşünenlerdenim. Yaptığım bu çalışmalar kapsamında rekabet hukukuna karşı birtakım aykırılıklar tespit ettik. Bununla ilgili de hukuki bir süreç başlattık." ifadelerini kullandı.



Çok ciddi dosyalar hazırlayarak Rekabet Kuruluna başvurduklarını belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası ülkemizin egemenlik haklarını temelden koruyan bir kurumdur. Dolayısıyla onların uzmanları da geldiler, incelemeler yaptılar. Bu çalışma sırasında yaptığımız bu hukuki süreci ciddi buldular. Uzmanlar incelemesinde bu ön çalışmaların, belgelerin, bilgilerin ve karşılaşılan durumun hukuki olarak ciddi olduğunu gördüler. Bu araştırma ve soruşturmayı bir şekilde neticelendirdiler. Şu anda hukuki süreç devam ediyor. Bizler de bu çalışmalarımızı sürdüremeye devam edeceğiz."

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyareti sırasında fındık fiyatına yönelik açıklama yaptığını anımsatarak, "Kendileri uzmanlara da dayanarak bir fiyat açıkladı. Bu fiyattan 33 gün sonra nasıl bir cüretse adı geçen firma ve ekibi piyasa için yeni bir fiyat açıklamasında bulundu. Bu kabul edilebilir bir şey değildi. Dolayısıyla bu başvurumuzda bunu da göz önüne aldık. Yaptığımız müracaat haklı görülerek bu soruşturma başlatıldı. Bundan halkımız çok memnun." değerlendirmesini yaptı.

Konunun tüm halkın ve milletvekili arkadaşlarının desteklediği bir çalışma olduğunu belirten Güler, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.





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