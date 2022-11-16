AK Parti Ordu İl Başkanlığından "erkek dansözlü eğlence" iddialarına yalanlama:

ORDU (AA) - AK Parti Ordu İl Başkanlığı, partinin Kadın Kolları tarafından Fatsa'da "erkek dansözlü eğlence" düzenlendiği iddialarını yalanladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Bir internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26'da yayınlanmış olan 'AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı' başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır. Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa ilçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin Kadın Kollarının düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin, AK Parti Kadın Kollarını hedef alarak kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. İlgili haber hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz."

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