Ordu'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

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ORDU (AA) - Ünye'de yağmur suyu borusunun içerisinde mahsur kalan kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Gölevi Mahallesi'nde yaşayan Beyza Yürek'e ait "Zeytin" adlı kedi, bir sitenin atıl durumdaki yağmur borusuna girdi.

Buradan kendi imkanlarıyla çıkamayan kedi için Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, sitenin bahçesinde birkaç noktayı kazarak kediye ulaşmaya çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası ekipler, ulaştıkları Zeytin'i çıkarmayı başardı.

5 yaşında olduğu öğrenilen kedi, sahibine teslim edildi.

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