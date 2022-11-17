Ordu'da köpeklerden kaçarken aracın çarpması sonucu ölen işçinin ailesi tepkili

ORDU (AA) - Ordu'da, yol kenarındaki çöpleri topladığı sırada köpeklerin saldırısından kaçarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi Metin Tirkil'in eşi Nuray Tirkil, "Ben eşimi gencecik kaybettim, toprağa verdim. Başkalarının canı yanmasın. Her taraf insan dolu. Bu şekilde şehrin içinde köpek mi salınır? Böyle olmaz." dedi.

Nuray Tirkil, AA muhabirine, eşinin vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Eşinin çalışmak için sabah işe gittiğinde başına bu olayın geldiğini anımsatan Tirkil, köpeklerin sahibinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tirkil, insanların köpeklerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle gelişigüzel köpeklerin salınmaması gerekiyor. Benim evimdeki eşim bir anda elimden kayıp gitti. Eşim kendi halinde bir insandı. Kendisi köpeklerden de korkan birisi değildi. Ama bu köpekler ısıran köpek olduğundan çok korkmuş. Ben eşimi gencecik kaybettim, toprağa verdim. Başkalarının canı yanmasın. Her taraf insan dolu. Bu şekilde şehrin içinde köpek mi salınır? Böyle olmaz."

Hayvanları herkesin sevdiğini ancak böyle ısıran köpeklerin kendi halinde dışarı salınmaması gerektiğini belirten Tirkil, "Bu tür olayları televizyonlarda da çok görüyorduk. Şimdi bizim başımıza geldi." diye konuştu.

- "Aile olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Yeni Mahalle'deki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden Tirkil'in eşinin yeğeni Erhan Yılmaz ise eniştesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, şehir merkezlerinde özellikle böyle köpeklerin başıboş bırakılmaması, tasmasıyla birlikte gezdirilmesi gerektiğini söyledi.

Başıboş köpekler nedeniyle kendisinin de birçok kez sıkıntı yaşadığını anlatan Yılmaz, bu konuda önlem alınması çağrısında bulundu.

Yılmaz, bu olayın bir cana mal olduğunu ifade ederek, "53 yaşındaki eniştemiz bu olayda maalesef hayatını kaybetti. Aile olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sadece ailenin takip etmesi de yetmez. Kanuni birtakım tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu olay bir nevi cinayet gibi. Sonuçta bir kişi öldü." dedi.

Özellikle bekçi köpeklerin bu şekilde salıverilmemesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Çünkü bu köpekler bulunduğu bölgeyi sahipleniyor. O mıntıkayı kendisine ait hissediyor. Yeri geliyor bunlar sokak köpeklerinden daha tehlikeli olabiliyor. Kontrolsüz salıverip başıboş bıraktığın zaman da bu şekilde insanları mağdur ediyor." diye konuştu.



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