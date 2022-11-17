Ordu'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgi göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden Ersan Demirbaş (53) yönetimindeki 22 LT 220 plakalı hafif ticari araç, Ünye-Fatsa arası Yüceler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 28 K 1057 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücü Ersan Demirbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan ve yaralanan Ayşen Demirbaş (54), Sevgi Demirbaş (47) ve İrem Nur Gölge (12) ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.













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