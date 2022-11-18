Ordu'da fındık üreticileri narenciye üretiminden ek kazanç sağlıyor

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ORDU (AA) - Ordu'da fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla yetiştirdiği narenciye ürünlerinin hasadına başlandı.

Perşembe ilçesinde sabah saatlerinde hasada başlayan üreticiler, sepet ve kasalara doldurdukları mandalinaları halk pazarlarına götürerek satışa sunuyor.

Üreticiler, fındığın yanında ek olarak yetiştirdikleri bu üründen kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, narenciye hasadı yapan bazı üreticileri ziyaret etti.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardan bu yana Perşembe'de narenciye üretiminin olduğunun altını çizerek, "Mandalina üretiminin yanında portakal ve limon üretimi de bölgemizde yapılıyor. Perşembe ilçemizde yıllık yaklaşık 85 ton mandalina, 50 ton portakal ve 20 ton limon üretimi yapılmaktadır." dedi.

Üreticilerin bu üründen önemli oranda ek kazanç sağladığına işaret eden Soydan, bu ürünlerden ek gelir sağlayan üreticinin mutlu olduğunu belirtti.

Soydan, mandalinanın damak tadının lezzetli olduğunu dile getirerek, mandalinanın ince kabuklu ve sulu olduğunu söyledi.

Üreticiler tarafından pazarda satılan bu ürünlerin önemli oranda rağbet gördüğünü belirten Soydan, "Üreticilerimiz topladıkları bu ürünleri pazarda satışa sunarak ekonomik gelir elde ediyorlar. Aynı zamanda bu ürünler sayesinde kendi ihtiyaçlarını görmüş oluyorlar." diye konuştu.

Bazı meyve suyu işletmecilerin bölgeye gelerek üreticilerden toptan ürün almak istediğinin de altını çizen Soydan, gelecek yıllarda bu ürünün toptan satışının da başlayacağına işaret etti.

Soydan, üreticilere narenciye üretiminde her türlü imkanı ve kolaylığı sağladıklarını da ifade ederek, tüm üreticilere teknik destek verildiğini söyledi.

Üreticilerden Suna Çolak ise geçen seneye göre bu sene mandalina üretiminin daha arttığını belirterek, verim ve kaliteden memnun olduklarını kaydetti.





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