"Sakin şehir" Perşembe karavan tutkunlarını ağırlıyor

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ORDU (AA) - Ordu'nun "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Çaka Plajı, Avrupa'dan karavanlarıyla yola çıkıp Türkiye'yi gezen turistlerin rotasında yer alıyor.

Turist rehberi Günay Karakaş, AA muhabirine, özellikle Kovid-19 salgınından sonra karavan turizminin bir hayli yaygınlaştığını söyledi.

Yabancı karavancıların son dönemde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası Türkiye'ye daha sık gelmeye başladığını belirten Karakaş, karavanlarıyla Türkiye'yi ziyaret eden ailelerin birçok turistik yere uğradığını, bunlardan birinin de Perşembe ilçesi olduğunu anlattı.

Karakaş, turistlerin tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı Ordu'ya uğramak istediğini kaydederek, yeşili ve mavisiyle öne çıkan kentin karavancılar tarafından oldukça beğenildiğini vurguladı.

Bu karavancıların arasında Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan ailelerin yer aldığını aktaran Karakaş, ülke sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Karataş, yabancı turistlerin gittikleri yerde en az iki gece konakladığını, şehrin turizm noktalarını gezdiğini, yaz aylarında ise denize girme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Karavancı ailelerin kentten çok memnun ayrıldıklarına dikkati çeken Karakaş, Karadeniz'de Ordu ve Trabzon'da konaklayan bu ailelerin daha sonra Gürcistan'a geçiş yaptığını sözlerine ekledi.

Kamp işletmecisi Selçuk Oğuz Baş ise son dönemde Ordu'ya gelen karavan tutkunlarının sayısında hayli artış olduğuna işaret etti.

Çaka Plajı'nda yerli ve yabancı karavancıları en iyi şekilde ağırladıklarını kaydeden Baş, "Yazı ve kışıyla Ordu turizmine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bundan dolayı da çok mutlu oluyoruz. Ordu'ya gelen karavancılara yöresel ikramlarda bulunuyoruz ve turistik mekanları gezme imkanı sağlıyoruz. Böylece bu insanlar Ordu kültürünü daha iyi öğreniyor." diye konuştu.



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