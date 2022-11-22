Ordulu Kore Gazisi Murat Tübey'in madalya ve beratını kızı aldı

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ORDU (AA) - Ordu'da 2011 yılında vefat eden Kore gazisi Murat Tübey'in madalya ve beratı, kızına teslim edildi.

Vali Tuncay Sonel, Kore gazisi Murat Tübey'in kızı Aylin Özsöz ile yakınlarını makamında ağırladı.

Burada düzenlenen törende Vali Sonel, 2011'de vefat eden Murat Tübey'in madalya ve beratını kızına takdim etti.

Vali Sonel, bu toprakları vatan yapan tüm şehitleri ve kahraman gazileri minnetle andıklarını söyledi.

Törene, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Meydan ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya da katıldı.





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