Ordu'da tartıştığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı Eda E'yi (22) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sinan Ş'nin, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.
Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sinan Ş. (36) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktulün yakınları ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da yer aldı.
Duruşmada, sanık Sinan Ş'nin eski eşi İ.K. tanık olarak ifade verdi.
Sanık ile avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Ş'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 24 Mart'ta Sinan Ş, tartışma sonucu Eda E'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.