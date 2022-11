Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda devir teslim töreni yapıldı

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (OTSO) devir teslim töreni gerçekleştirildi.

OTSO'nun Meclis Salonu'ndaki törende konuşan odanın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, yaklaşık bir yıl önce hiçbir siyasi aidiyet kaygısı taşımadan ve herkesi kucaklayarak çıktıkları seçim yolculuğunun sonunda bugün ilk kez bu mecliste bir araya geldiklerini söyledi.

Karlıbel, 28 Ekim 2022 gününü tarihe not düşmek istediğini belirterek, "Çünkü o gün beni sadece Ordu Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde değil, TOBB genelinde de örneği görülmemiş bir teveccühle neredeyse oy birliğiyle başkanlığa layık gördünüz. Bir yandan şahsıma gösterdiğiniz bu güven ve teveccühün haklı gururunu yaşarken, öte yandan üzerime yüklediğiniz büyük sorumluluğun ağırlığını omuzlarımda hissediyorum." dedi.

Artık 60 kişilik mecliste herkesin bir yönetim kurulu üyesi yetki ve sorumluluğunda çalışmak zorunda olduğunu aktaran Karlıbel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu meclisin hiç görmediği kadar görev paylaşımı yapacağız. Herkes elini taşın altına koyup sorumluluk alacak. Kısa zamanda çok işler yapmak için buna mecburuz. Ortak akılla birlikte yöneteceğiz her şeyi ve mutlaka başaracağız. Tek ülkümüz gelişen ve büyüyen Ordu'dur. Bu kentin tüm kişi ve kurumları ile el ele tutuşarak ortak ülkümüze yürüyeceğiz. Her türlü ötekileştirme, önyargı ve dedikodudan uzak, var olan özgüvenimiz ile tüm sözlerimizin arkasında duracağız. Aynı yola çıkarken esas aldığımız düsturla görev süremiz boyunca her türlü aidiyetten ari olarak sadece ve sadece bu kentin ticaret hacmini büyütmek, sanayisini geliştirmek, halkın gelir düzeyini yükseltmek ve yükselen gelir düzeyi ile Ordu halkının refahına hizmet etmek yegane gayemiz olacaktır."

Karlıbel, önceki yöneticilere teşekkür ederek, yeni yaşamlarında huzur, mutluluk ve başarı diledi.

OTSO'nun yeni Meclis Başkanı Necat Avcı da önceki dönem görev yapmış yöneticilere teşekkür ederek, yeni dönemin Ordu ve oda için hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Karlıbel ile Avcı, önceki dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ve Meclis Başkanı Levent Yıldırım'a çiçek verdi.





