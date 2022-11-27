Ordu'daki festivalde 10 ton hamsi tüketildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen 4. Hamsi Festivali'nde, yaklaşık 10 ton hamsi tüketildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festival öncesi görevliler, hamsileri temizleyerek pişirilmeye hazır hale getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca da destek verilen festivalde, ızgara ve kazanlarda pişirilen yaklaşık 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Hamsiden yapılan dönerin ilgi gördüğü festivalde, pişirilerek ekmek arasına konulan hamsilerin bir bölümü Karadeniz Sahi Yolu'ndan geçen sürücü ve yolculara verildi.

Festivale Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, CHP İl Başkanı Atila Şahin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk ile bazı ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Öte yandan festival kapsamında düzenlenmesi planlanan halk konseri, şehit haberlerinin ardından iptal edildi.





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