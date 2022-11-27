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Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü

AA

Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, son kar yağışıyla 650 dönüm alana kurulu Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 15 santimetre olduğunu söyledi.

Geçen sezon ocak, şubat ve mart aylarında hizmet veren merkezin yeni sezona hazır olduğunu belirten Kaya, bu yönde yürütülen altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Kaya, vatandaşların tesisten faydalanabilmesi için biraz daha kar yağışına ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, yeterli kar yağması durumunda aralık sonu ya da ocak ayı itibarıyla yeni sezonun başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Kayak merkezi hakkında bilgi de veren Kaya, tesiste toplam uzunluğu 15 kilometreyi bulan 9 pist olduğunu, vatandaşların dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebileceğini söyledi.

Kaya, 2017'den itibaren hizmet veren Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ne ilginin her sene arttığına işaret ederek, ziyaretçilerin yaklaşık 100 odalı pansiyon ve otellerin yanı sıra ahşap evlerde konaklayabileceğini anlattı.

Çambaşı Yaylası'nda yeni yapılan otelin tamamlanmasıyla bölgedeki konaklama sorununun büyük oranda aşılacağını vurgulayan Kaya, otelin kısa sürede açılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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