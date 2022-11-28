Ordu'da MDF fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

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ORDU (AA) - Ordu'da MDF ve parke üzerine üretim yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren ÇAMSAN Fabrikası'nın bir bölümünde yangın çıktı.

Atık malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangının ihbar edilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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