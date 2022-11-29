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Ordu'da "pitbull" cinsi köpeğin saldırdığı köpek yaralandı

AA

Ordu'da "pitbull" cinsi köpeğin saldırdığı köpek yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'da, "pitbull" cinsi köpeğin saldırdığı bir başka köpek yaralandı.

Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde sahibinin elinden kaçtığı öne sürülen pitbull cinsi köpek, bir iş yerinin önünde yer alan ve sahibi olduğu öğrenilen köpeğe saldırdı.

Çevredeki vatandaşlarca kurtarılan köpek, ön bacağındaki yarasının tedavisi için veterinere götürüldü.

Pitbullun koruma altına alınması için vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek pitbullun sahibi olduğunu söyleyen bazı kişiler, hayvanı alarak uzaklaştı.

Bölgeye gelen ekipler, saldırgan köpeğin ve bu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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