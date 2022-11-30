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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'daki köy yaşam merkezi fındık üreticilerine "okul" oldu

AA

Ordu'daki köy yaşam merkezi fındık üreticilerine "okul" oldu

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Altınordu ilçesinde köy yaşam merkezine dönüştürülen eski okul binasında, üreticilere fındık tarımına ilişkin eğitim veriliyor.

"Köy Yaşam Merkezleri Projesi" çerçevesinde Ordu'da, kırsal kesimde kullanılmayan okul binaları değerlendirilerek 29 köy yaşam merkezi açıldı.

Bunlar biri olan Altınordu ilçesindeki Alisayvan Köy Yaşam Merkezi'nde, fındık üreticilerine uygulamalı ve teorik eğitim verilmesi amacıyla kurs düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hayat Boyu Öğrenme Şubesi eğitmenleri, haftanın belli günlerinde gittikleri merkezde çiftçilere, fındık tarımında bahçe bakımı, fındık budama gibi konuları anlatıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Ayfer Oral Aydın, AA muhabirine, köy yaşam merkezlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen bir proje olduğunu söyledi.

Proje kapsamında kırsal mahallelerde kapanmış okul binalarını tadilat yaparak vatandaşların kullanımına sunduklarını belirten Aydın, şunları aktardı:

"Eğer köylerimizde öğrenci varsa ilkokul olarak açıyoruz. Eğer o bölgede öğrenci yoksa buraları mahalle sakinlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu merkezlerde okuma yazma, el sanatları, meslek edindirme, aile eğitimi ve ev hanımlarına yönelik kurslarımız oluyor. Vatandaşın neye ihtiyacı varsa ona göre kurslar düzenliyoruz."

Aydın, kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, Alisayvan Köy Yaşam Merkezi'ndeki fındık tarımıyla ilgili kursa yüksek katılım olduğunu ifade etti.

Vatandaşların bu merkezlere gelerek sosyalleşme imkanı da bulduğuna işaret eden Aydın, "Bu proje sayesinde hem atıl durumda kalan köy okulları korunmuş hem de vatandaşlarımız buradan en iyi şekilde faydalanmış oluyor. Özellikle fındık üreticilerinin bu kursa ilgisini görünce devletimizin çok doğru iş yaptığını anladık." diye konuştu.

- Üreticiler köy yaşam merkezlerinden memnun

Kursa katılan fındık üreticilerden Mukaddes Karahasan, böyle yerlerin faydalı olduğunu belirterek, "İnsanların doğru şekilde bilgilenmesi için açılan bu gibi yerler karşısında mutlu oluyoruz." dedi.

Yetkililere teşekkür eden Karahasan, imkan buldukça merkezden faydalanmayı sürdüreceğini söyledi.

Üretici Şasiye Taşdemir, köy yaşam merkezinde fındık yetiştiriciliği ve budama üzerine eğitim olduğunu öğrendiklerini kaydederek, "Ailecek bu kursa katılım sağladık. Çok da faydalı bilgiler öğrendik. Bu bilgileri bahçemizde uygulayarak kalite ve verimi artıracağız." diye konuştu.

Gültekin Savaşkan, mahallelerinde köy yaşam merkezi açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi, eğitimin oldukça faydalı olduğunu anlattı.

Alisayvan Mahallesi Muhtarı Erol Yıldırım da atıl durumdaki okul binasının tekrar hizmete sunulmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, projenin hayata geçmesine vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.


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