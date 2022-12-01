Ordu'da, TEMA Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle kortej yürüyüşü gerçekleştirdi

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ORDU (AA) - TEMA Vakfı'nın 30'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ordu'da kortej yürüyüşü yapıldı.

TEMA Vakfı İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında üyeler ve öğrencilerden oluşan grup, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'ndeki 19 Eylül Ortaokulu önünde bir araya geldi.

TEMA Vakfı'nı temsil eden flamanların da açıldığı etkinlikte üyeler, Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çevredeki vatandaşların alkışlarıyla destek verdiği yürüyüş, Ceren Özdemir Meydanı'nda sona erdi.

Burada açılan standın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan TEMA Vakfı İl Temsilcisi Çiğdem Bekdemir, TEMA Vakfı'nın 3 Aralık'ta 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, bu kapsamda tüm illerde farklı kutlama etkinliklerinin yapıldığını söyledi.

TEMA denince akla toprak, doğa ve canlılar geldiğini ifade eden Bekdemir, tüm bunları koruma adına bir farkındalık yürüyüşü yaptıklarını kaydetti.

Bekdemir, yürüyüşe katılım sağlayan üyelerine ve öğrencilere de teşekkür etti.



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