Ordu'da 100 bin ceviz fidanının dağıtımına başlandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde toprakla buluşturulacak 100 bin ceviz fidanının dağıtımı başladı.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Aşkın Tören'in ekolojiyi ekonomiyle buluşturan, çevreci, tarımsal üretimi teşvik edici ve istihdamı artırmayı amaçlayan yeşil kalkınma seferberliği çerçevesinde kırsal mahallelere 100 bin ceviz fidanı dağıtımına başlandı.



Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tören, tüm çalışmalarının merkezinde yeşil kalkınma olduğunu aktardı.

Tören, hayata geçirdikleri projelerle şehirde hem tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hem de paylaşılan ve kalıcı bir refah düzeyine ulaşılması için üreticilere her alanda desteklerinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir kalkınma temel felsefemizi oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıl 100 bin ceviz fidanını üreticilerimize dağıtmıştık. Proje geri dönüşleri ve aldığımız yoğun talep doğrultusunda bu sene 100 bin ücretsiz ceviz fidanı daha üreticilerimize dağıtıyoruz. Ekiplerimiz mahalle mahalle ceviz fidanı dağıtımlarını sürdürüyor. Öteden beri yapmaya gayret ettiğimiz şey, kalkınırken korunan şehir ilkesiyle çevre ile uyumlu bir metotla şehrimizin üretimden gelen gücünü ortaya çıkarmaktır."

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