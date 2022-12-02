Görme engelli genç kızın hedefi konservatuvar eğitimi almak

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ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da yaşayan doğuştan görme engelli Nurcan Özcan, aldığı müzik eğitimiyle konservatuvar hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde ailesiyle hayatını sürdüren 23 yaşındaki Özcan'ın müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı.

Özcan, anaokulunda tanıştığı piyano çalma konusunda ortaokul ve lise dönemlerinde istediği kadar ilerleme kaydedemeyince Ordu Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu.

Yaklaşık üç aydır burada eğitim alan Özcan, çalmayı çok sevdiği piyanoda kendisini geliştirmeyi başardı.

Lise mezunu Nurcan Özcan, AA muhabirine, merkezde müzik öğretmenlerinin kendisine haftanın belli günlerinde eğitim verdiğini, bazı parçaları 10 parmak çalabildiğini, daha fazlası için gayret gösterdiğini söyledi.

Özcan, piyano çalmanın kendisini hayata bağladığına dikkati çekerek, "Piyanoya dokunduğum anda kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum. Bu enstrümanı çaldığım vakit çok mutlu oluyorum. Müzikle kendimi buldum diyebilirim." dedi.

Daha önce iki kez Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin özel yetenek sınavına girdiğini ancak başarılı olamadığını ifade eden Özcan, hayallerinden vazgeçmediğini vurguladı.



Nurcan Özcan, "Hayalim ve hedeflerim devam ediyor. İnşallah ileride konservatuvar okuyarak benim gibi engelli arkadaşlara yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Evde oturan görme engellilere çağrı yapan Özcan, "Benim gibi bu tür etkinlikler yapabilirler. Onların da birçok şeyi keşfetmelerini ve sevmelerini istiyorum." diye konuştu.

- "Nurcan çok azimli bir öğrenci"

Ordu Halk Eğitim Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Melis Sipahioğlu Başaran da Nurcan Özcan ile bir süredir çalıştıklarını belirtti.

Nurcan'ın eğitim sürecinin oldukça başarılı geçtiğini aktaran Başaran, şunları söyledi:



"Kursiyerimiz çok istekli. Nurcan kendisi gibi görme engelli insanlara müzik alanında faydalı olmak istiyor. En büyük hayali ise konservatuvar okumak. Umarım bu hayalini gerçekleştirir. Bizler kendisine inanıyoruz. Nurcan gerçekten çok azimli bir öğrenci."

Başaran, piyano çalmanın ve öğrenmenin görme engelliler için zor olduğunu kaydederek, "Ama onların doğuştan duyumları çok sağlam olduğu için melodileri emek vererek çalabiliyorlar. Bu gibi enstrümanları çalmak görme engelliler için özellikle çok gayret istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Melis Sipahioğlu Başaran, engellilerin sosyalleşmek ve kendilerini geliştirmek için halk eğitim merkezlerinden istedikleri gibi faydalanabileceklerini sözlerine ekledi.

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