Ordu Valisi Tuncay Sonel gözleri kapalı futbol oynadı

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel ve beraberindekiler, Orduspor Görme Engelliler Futbol Takımı ile gözlerini kapatarak futbol oynadı.

Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında, Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi B1 futbol sahasında görme engelliler futbol müsabakası düzenlendi.

Protokol mensuplarının gözlerini bağlayarak görme engelli sporcularla yaptığı maç, 2-2 berabere tamamlandı.

Vali Tuncay Sonel, özel bir günde görme engelli sporcularla bir arada olduklarını, etkinliğin de keyifli geçtiğini söyledi.

Yılın belirli gün ve haftalarında değil, fırsat buldukça engeli olan vatandaşların her daim yanında olduklarını vurgulayan Sonel, "Devletimizin şefkatini, sıcaklığını onlara her gün göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Sonel, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde 19 ilçeye müthiş eserler yaptığını vurgulayarak, "Spor kompleksimizin bulunduğu bölgeye yakın bir gelecekte 4 veya 5 bin kişilik spor salonu yapılacak. Şu an içerisinde bulunduğumuz B1 futbol sahamız da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın şehrimize kazandırdığı güzel bir tesis. Bu tesislerin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise toplumun çok önemli bir gerçeği ve parçası olan engelliler için spor, çalışma ve sosyal hayat olmak üzere her tarafta engelsiz bir yaşamı desteklediklerini ifade etti.

Böyle bir tesisin Ordu'da olmasının da kendileri için büyük şans olduğunun altını çizen Adıgüzel, "Herhalde Türkiye'deki 7 tesisten birisi ve en iyisi gibi. Onlara çok daha fazlası layık. Biz onların başarılarıyla gurur duyuyoruz, başarılarının daha da artmasını diliyoruz." dedi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, CHP İl Başkanı Atilla Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Orduspor Görme Engelliler Kulübü Başkanı Vedat Yavuz ile diğer ilgililer katıldı.

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