Ordu'da vefat eden öğretmen için görev yaptığı okulda tören düzenlendi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden öğretmen Yüksel Coşkan'ın (47) cenazesi toprağa verildi.

Görev yaptığı Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Coşkan için tören düzenlendi.



Yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı okulun bahçesinde düzenlenen törene Coşkan'ın yakınlarının yanı sıra öğrencileri ve meslektaşları katıldı.

Okul Müdürü Mustafa Temiz, Coşkan'ın sevecen ve yardımsever kişiliğiyle mesai arkadaşları ve öğrencilerinin sevgisini kazandığını belirterek, "Binlerce öğrencisine yol gösteren, onların hayallerine şekil veren, mesleğini severek içten yapan, mesleğinin başındayken aramızdan ayrılan değerli öğretmenimizi sevgi ve saygı ile uğurluyoruz." dedi.

Coşkan'ın cenazesi, buradaki törenin ardından Sofutepesi Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile mezarlığında defnedildi.

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