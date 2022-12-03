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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de üretimi artan kivide gelecek yıl hedef 100 bin ton

AA

Türkiye'de üretimi artan kivide gelecek yıl hedef 100 bin ton

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Türkiye'de yaklaşık 30 ilde üretimi yapılan ve getirisi ile üreticisinin yüzünü güldüren kivide yıllık üretim miktarının 100 bin tonu geçmesi hedefleniyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Türk çiftçisinin kivi ile 1988 yılında tanıştığını söyledi.

İlk olarak Yalova'da üretimine başlanılan kivinin daha sonra Karadeniz Bölgesi'ne yayıldığını belirten Soydan, Ordu, Rize ve Giresun'da kiviye ilginin her geçen yıl arttığını vurguladı.

Soydan, bu illerin yanı sıra 25 ilde daha kivi yetiştirildiğini, kivi üretiminin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını aktardı.

Son dönemde Karadeniz'in yanı sıra Akdeniz ve Marmara bölgesinde birçok ilde kivi tarımı yapıldığını dile getiren Soydan, kivinin yabancısı olduğu bu topraklarda yaygınlaşmaya devam ettiğinin altını çizdi.

- Kivide üretim 90 bin tonu buldu

Soydan, ülkede her geçen yıl tüketimi artan kivinin rekoltesinin de arttığını, bu yıl toplam rekoltenin 90 bin tonu bulduğunu söyledi.

Özellikle Yalova, Bursa, Ordu, Rize ve Samsun'da kivi rekoltesinde artış yaşandığını anlatan Soydan, "Kivinin ülke ekonomisine katkısı ise aynı oranda artıyor. Sadece bu yıl kivinin ülke ekonomisine katkısının yaklaşık 800 milyon lirayı bulması bekleniyor." dedi.

Soydan, kivinin Ordu ekonomisine katkısının ise 100 milyon lirayı bulacağını ifade ederek, fındıktan sonra ekonomiye girecek paranın sektör temsilcilerine adeta can suyu olacağını belirtti.

- "Özellikle boş arazilerin kivi ile doldurulmasını talep ediyoruz"

Arazisi müsait ve su sorunu olmayan üreticilere kivi bahçesi kurmaları çağrısında bulunan Soydan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fındık bahçelerinin sökülmesini istemiyoruz. Özellikle boş arazilerin kivi ile doldurulmasını talep ediyoruz. Çünkü kivinin geleceği oldukça parlak. Bölgemizin hava şartları ve toprak yapısı bu ürünün yetişmesi için oldukça uygun. Kivi halen hazır kozmetik, pasta sektörü ve meyve suyu fabrikalarında çok ciddi şekilde tercih ediliyor. Hem aroma hem de kalite yönünden kivi meyvesi buraların vazgeçilmez ürünü haline geldi."

Soydan, kivide rekoltenin gelecek yıl 100 bin tonu bulmasını beklediklerini, devlet destekleriyle kurulan tesisler sayesinde bu rakama rahat şekilde ulaşılacağını aktardı.

Üreticilerin devlet desteklerinden faydalanmasını isteyen Soydan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından son yıllarda kivi üreticilerine önemli destek verildiğinin altını çizdi.

Soydan, gelecek yıllarda üretimi daha da artacak kivide ihracatın gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.

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