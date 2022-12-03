Bülent Ersoy, Ordu'da mücevher mağazası açılışına katıldı

ORDU (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Ordu'da mücevher mağazasının açılışına katıldı.
Ersoy, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'ndeki mağazanın açılış kurdelesini kesti.
Mağazayı gezen Ersoy, iş yeri sahiplerine "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.
Ersoy, açılışa katılarak kendisini yalnız bırakmayan Ordululara da teşekkür etti.
Açılışa, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu ile davetliler katıldı.