Ordu Geçici Bakımevi ve Hayvan Hastanesinde 29 bin can yaşama tutundu

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Geçici Bakımevi ve Hayvan Hastanesinde 2 yılda 29 bin 262 sokak hayvanının tedavisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yetersiz olarak işlev gören Ordu Sokak Hayvanları Barınağı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla yaklaşık iki yıl önce modernleştirilerek Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Hayvan Hastanesine dönüştürüldüğü belirtildi.

Hastanede cerrahi ameliyathane, röntgen ve laboratuvar bölümleri, muayene odası, ameliyat sonrası yoğun bakım üniteleri, engelli ile anneli-yavrulu bölümlerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, tüm imkanların burada sokak hayvanlarına sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, açıldığı yaklaşık 2 yıldan bu yana gerek yaralanma gerekse hastalığından dolayı muhtaç düşerek hastaneye getirilen 29 bin 262 sokak hayvanının tedaviyle sağlığına kavuşturulduğu belirtilerek, acil durumlar için hastane bünyesinde iki hayvan ambulansının da hizmet verdiği kaydedildi.



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