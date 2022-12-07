Ordu'da ücretsiz yemek imkanından 31 bin öğrenci yararlanıyor

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ORDU (AA) - Ordu'da 31 bin öğrenci Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, AA muhabirine, öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu söyledi.



Bu doğrultuda ücretsiz yemek hizmetinin önemli bir destek programı olduğunu belirten Vargeloğlu, kentte 19 ilçede taşımalı eğitim kapsamında 25 bin, pansiyonlu okullarda 5 bin ve okul öncesinde 1000 olmak üzere toplamda 31 bin öğrencinin bu imkandan faydalandığını ifade etti.



Vargeloğlu, öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamında bir öğün, pansiyonlarda ise sabah, öğlen, ara ve akşam öğün olmak üzere toplamda 4 öğün yemek hizmeti aldığını kaydetti.



Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere sağladığı ücretsiz yemeklerin meslek liseleri, pansiyon okulları ile öğretmenevleri tarafından hazırlandığını aktaran Vargeloğlu, şöyle konuştu:



"Hazırlanan bu yemekler gıda mühendisleri eşliğinde alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından hijyenik ortamlarda hazırlanmaktadır. Gerekli numuneler alınarak ve denetimler zamanında yapılarak bu yemekler öğrencilerimize sunulmaktadır. Bu da ilimizde çok büyük memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Uygulamadan yararlanan öğrenciler de memnuniyetlerini dile getirdi.



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