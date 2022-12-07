Ordu'da esnaf ve vatandaşlara çorba ikramı

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince pazar esnafı ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Ordu Üniversitesi'nde öğrencilere ikram edilmesiyle başlayan çorba dağıtımı, havaların soğumasıyla ilçe meydanları ve pazar yerleri ile genişletildi.

Altınordu ilçesindeki çarşamba pazarına giden belediye ekipleri, esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Çorba dağıtımına katılan Genel Sekter Sait İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla sosyal belediyeciliğin tüm vecibelerini yerine getirdiklerini belirtti.​​​​​​​





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