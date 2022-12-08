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Ordulu paralimpik milli atıcı Çağla, olimpiyat madalyası hedefinden vazgeçmiyor

AA

Ordulu paralimpik milli atıcı Çağla, olimpiyat madalyası hedefinden vazgeçmiyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordulu milli atıcı Çağla Baş, daha önce iki kez katıldığı paralimpik oyunlarında ulaşamadığı madalya hayalini 2024 Paris'te gerçeğe dönüştürebilmek için yoğun çalışıyor.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan milli sporcu, haftanın belirli günleri Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Doğuştan bedensel engelli 30 yaşındaki Çağla, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota veren, Güney Kore'de mayıs ayında gerçekleştirilecek dünya kupası öncesi antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Bir çocuk annesi Çağla Baş, AA muhabirine, 2009 yılında tanıştığı atıcılık sporunda şimdiye kadar birçok başarı elde ettiğini belirterek, havalı tüfek kategorisinde yarışmalara girdiğini söyledi.

Ülkesini daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunları ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda temsil etme başarısını gösterdiğini hatırlatan milli sporcu, "Bir sporcunun ulaşabileceği en büyük zirvedir paralimpik oyunları. Ben bu başarıyı iki kez yakalama imkanı buldum. Ülkemi burada temsil etmek müthiş bir gurur." dedi.

Çağla Baş, geride kalan olimpiyatlarda madalya alamasa da büyük tecrübe kazandığını belirterek, "Şimdi bu tecrübe ile 2024'ün kotasını almaya çalışıyorum. Bunun için mayıs ayında Güney Kore'de yapılacak dünya kupasına aralıksız çalışıyorum." diye konuştu.


- "Şimdi kendimi daha tecrübeli görüyorum"

Çağla Baş, yaklaşık 13 yıldır bu sporla ilgilendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Rio'da yaşım daha çok küçüktü ve tecrübesizdim. Tokyo'da ise bulunduğum ortama uyum sağlayamamıştım. Ancak şimdi daha fazla tecrübeli olduğuma inanıyorum. Şimdi kendimi daha tecrübeli görüyorum. 2024 Paris'te mutlaka finale kalmayı ve madalya kazanmayı hedefliyorum. Madalyanın rengi önemli değil ama her sporcu gibi ben de altın madalyayı çok istiyorum. Buradan kazanılacak bir madalya her şeye değer."

Ordu'daki hazırlıklarının yanı sıra milli takım kamplarına katıldığını anlatan milli sporcu, sürekli antrenörleriyle istişare halinde olduğunu, eksiklerini gidermek için çalıştığını dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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