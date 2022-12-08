Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın "öldürmeye teşebbüsten" cezalandırılması istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın "öldürmeye teşebbüsten" cezalandırılması istendi

AA

Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın "öldürmeye teşebbüsten" cezalandırılması istendi

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Erkan E. (38) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, mağdur Elvan S. katılmadı. Erkan E'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan babası T.E. ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da yer aldı.

Sanık Erkan E, kasıtlı bir şey yapmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık T.E. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini, torunlarına yardım etmeye devam ettiğini söyledi.

Avukat beyanlarının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Erkan E'nin tasarlayarak canavarca hisle boşandığı eşine karşı öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, T.E'nin ise beraatini talep etti.

Erkan E, mütalaayı kabul etmediğini kaydederek, "Planlamadım. Böyle bir şey düşünmedim. Tasarlayarak canavarca hisle bir şey yapmadım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını, savunma için süre talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

- Olay

Fatsa ilçesinde 12 Ocak'ta 2 çocuğunun annesi Elvan S'nin yaşadığı apartmana giden Erkan E, tartışma sonrasında eski eşinin yüzüne yanıcı madde atmış, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elvan S, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Erkan E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordulu paralimpik milli atıcı Çağla, olimpiyat madalyası hedefinden vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Ordulu paralimpik milli atıcı Çağla, olimpiyat ...
Ordu'da esnaf ve vatandaşlara çorba ikramı
YEREL HABERLER Ordu'da esnaf ve vatandaşlara çorba ikramı
Ordu'da ücretsiz yemek imkanından 31 bin öğrenci yararlanıyor
YEREL HABERLER Ordu'da ücretsiz yemek imkanından 31 bin öğrenci ...
(Görüntülü)KARADENİZ&#039;DE &#039;HAMSİ AVI YASAKLANSIN&#039; ÇAĞRISI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARADENİZ'DE 'HAMSİ AVI ...
Karadeniz'de 'hamsi avı yasaklansın' çağrısı
YEREL HABERLER Karadeniz'de 'hamsi avı yasaklansın' çağrısı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Ordu'da marketlerde "fahiş fiyat" denetimi sürdürülüyor
YEREL HABERLER Ordu'da marketlerde "fahiş fiyat" denetimi ...
Fındık ihracatında bu sezon hedef 300 bin ton
YEREL HABERLER Fındık ihracatında bu sezon hedef 300 bin ton
Ordu Valisi Sonel Kumru'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Ordu Valisi Sonel Kumru'da ziyaretlerde bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.